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Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika

Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı

03.02.2022 10:09
Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı

OSMANİYE'de polisi görünce yol kenarına attığı poşette 550,51 gram eroin ele geçirilen Fatma K. (27), tutuklandı.

OSMANİYE'de polisi görünce yol kenarına attığı poşette 550,51 gram eroin ele geçirilen Fatma K. (27), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma K.'nin Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için Gaziantep yönünden kent girişi istikametine uygulamaya başlattı. Fatma K.'nin, uygulama noktasına yaklaşık 500 metre mesafede, otobüsten indiği saptandı. Narkotik ekiplerinin fark edip kimlik kontrolü için yaklaştığı şüpheli, elindeki siyah poşeti yol kenarına attı. Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan Fatma K.'nin attığı poşette ise 550,51 gram eroin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan Fatma K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı
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Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika
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