Son Dakika Haberleri: Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar
Son Dakika Güncel Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar - Son Dakika

Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar

6 saat önce

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar, System.String[]

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lastik dükkanının güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp, çıktı. Yaklaşık 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan şüpheliler, 200 metre ileride, devriye görevi yapan trafik polisleriyle karşılaştı. Şüpheliler, kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakıp, kaçtı.

Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Seyhan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp kaçtılar
Mahalle sakinleri, "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla sokağı trafiğe kapattı Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 14:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]