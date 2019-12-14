Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı - Son Dakika

Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı

6 saat önce

Eskişehir'de, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli yakalandı.

Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı, System.String[]

Eskişehir'de, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli yakalandı.


Zafer mahallesi Varnalı sokak üzerinde devriye gezen polis ekibi, dün gece saat 23.10 sıralarında bir şüphelinin binanın önüne elinde bulunan cisimleri attığı gördü. Şahsı durduran ekipler, attığı maddenin 8 adet peçeteye sarılı narkotik madde olduğu tahmin ederek ilgili birim görevlilerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince madde üzerinde yapılan incelemede 0,38 gram bonzai maddesi olduğu belirlendi. Şüpheli T.E. (37) hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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