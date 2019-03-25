Son Dakika Haberleri: Polisi Görünce Esrarı Balkondan Attı, Gözaltına Alındı

Polisi Görünce Esrarı Balkondan Attı, Gözaltına Alındı

59 dakika önce

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, A.D.'nin evine baskın yapıldı.

Polisi Görünce Esrarı Balkondan Attı, Gözaltına Alındı, System.String[]
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, A.D.'nin evine baskın yapıldı. Polisleri görünce esrarı balkondan sokağa atan A.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, A.D.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu saptandı. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisleri kapısında gören A.D., poşete koyduğu 590 gram kubar esrarı balkondan sokağa attı. Esrara el koyan ekipler, A.D.'yi gözaltına aldı.

? - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Polis, Elazığ, Güncel
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