Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar - Son Dakika
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Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar

21.09.2022 08:56

İZMİR'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.N. (22) ve Y.İ.E. (20), gözaltına alındı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.N. (22) ve Y.İ.E. (20), gözaltına alındı. Şüphelilerin, operasyon sırasında, evdeki uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları balkon ve pencerelerden attıkları belirlendi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, T.N. ve Y.İ.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 19 Eylül'de harekete geçti. Irmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eve giren ekipler, buradaki çalışmada 11 kilo 654 gram skunk ve 1526 sentetik ecza ele geçirdi. Şüphelilerin, operasyon sırasında, yakalanmamak için evdeki uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları balkon ve pencerelerden attıkları belirlendi. Polis, operasyon düzenlenen evin çevresinde yaptığı çalışmada, zeminden para ve skunk topladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar - Son Dakika
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