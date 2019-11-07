Son Dakika Haberleri: Polisi görünce kaçan şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika Güncel Polisi görünce kaçan şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

Polisi görünce kaçan şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi görünce kaçan şüpheli ekiplerce yakalandı, şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Polisi görünce kaçan şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi görünce kaçan şüpheli ekiplerce yakalandı, şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Esenyurt Caddesi'nde şüphelendikleri O.C.B'yi durdurmak istedi. Kaçan şüpheli kısa sürede sonra yakalandı.

Şüphelinin kaçarken attığı poşetten ise 93 uyuşturucu hap çıktı. O.C.B. gözaltına alındı.

Yakalanması bulunan kişide de uyuşturucu ele geçirildi

Yunus timleri ilçedeki bir başka uygulamasında da Levent Sokak'ta durumundan şüphelendikleri B.S'yi durdurdu.

B.S'nin sorgulamasında "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" yakalanması olduğu tespit edildi.

Üst aramasında şüphelinin içime hazır fişek tabir edilen bonzai ele geçirildi.

B.S. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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