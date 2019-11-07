Polisi görünce kaçan şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

B.S'nin sorgulamasında "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" yakalanması olduğu tespit edildi.

Yunus timleri ilçedeki bir başka uygulamasında da Levent Sokak'ta durumundan şüphelendikleri B.S'yi durdurdu.

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