Polisi Görünce Kaçarken Araçtan Uyuşturucu Attılar
1 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışan şahıslar uyuşturucuları araçtan attı.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışan şahıslar uyuşturucuları araçtan attı.
Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
ekipleri tarafından ilçe genelinde sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde bir elma bahçesinde park halindeki bir araçtan şüphelenen polis ekipleri yanına gittikleri sırada araçta bulunan 3 kişi bir anda kaçmaya başladı. Aracı takibe alan ekipler araçtan yola bir paket atıldığını görünce aracı durdurmayı başararak arama yaptı. Yapılan aramada kimyasal uyuşturucu, içmeye yarayan düzenek, hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.K, S.U. ve S.G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Bir başka olayda ise daha önceden uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası bulunan B.Ö, M.Ç, N.D. ve M.A.'nın araçla gezdiğini gören polis ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçta kurusıkı tabanca, şahıslar üzerinde içilmeye hazır gazete kağıdına sarılı esrar ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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