Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
54 dakika önce
ADIYAMAN'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Altınşehir
Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A. kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis
çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
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