Son Dakika Haberleri: Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı.

Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı, System.String[]

ADIYAMAN'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A. kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Altınşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]