Polisi görünce kendini tabancayla lokantaya kilitledi - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, park kavgası sebebiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancayla tehdit eden B.A.(43), olay yerine gelen polisleri görünce kendini lokantaya kilitledi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen B.A., lokantasının önüne park edilen motosikletten rahatsız oldu. B.A., motosiklete tekme atarak yere devirdi. Motosikletinin devrildiğini gören sahibi ise, B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmasının kısa sürede büyümesi üzerine B.A., motosiklet sahibine tabancasını göstererek tehdit etti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekiplerini görünce kendisinin lokantaya kilitledi. Lokantanın arka kapısından giren polis ekipleri, B.A.'yı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.