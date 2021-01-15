Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletli vatandaş, denetim yapan polis ekiplerini fark edince motosikletini bırakarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri üzerinde plakası bulunmayan motosikletin sürücüsünden durmasını istedi.
İhtara uymayan sürücü, motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.???????
Ekipler, takip sonucunda yarım saatte yakaladığı sürücü hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Polisi görünce motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika