POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika

ADIYAMAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında elektrik direğine çarpınca otomobilini bırakıp, kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 BH 9687 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında otomobil, sokakta elektrik direğine çarptı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.Otomobil incelenmek üzere polis merkezine çekilirken, ekipler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.