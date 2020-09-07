Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar - Son Dakika

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçtan yere atılan uyuşturucu madde polisin gözünden kaçmadı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği şeklinde bilgiler elde etmesi üzerine bir çalışma başlattı. Keskin mahallesinde şüpheli araç kontrol amaçlı durdurulmak istenildiği esnada ön kısmında bulunan şahısların camdan yere bir şeyler attıkları görüldü. Durdurulan araç içerisinde 2 şahsın olduğunu belirleyen polis ekipleri, çevrede yapılan araştırmada poşet içerisinde 23 gram bonzai maddesi bulundu. Araçta yapılan aramalarda ise toplam 3 adet alüminyum folyo parçalarını sarılı vaziyette 0,38 gram metamfetamin ve 0,98 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR