Polisi Görünce Uyuşturucuları Sobaya Attılar

Bursa
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda T.K, U.Ç, H.Ç, R.B, Y.E.A, B.T, M.Ş, K.K, G.G, Y.A. ve Y.G. gözaltına alındı. Polisin baskın yaptığını fark eden bir şüpheli, evdeki uyuşturucuları yanan sobaya attı.
Ekipler, sobaya atılan uyuşturucuları çıkardı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 300 gram toz ecstasy, 210 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, 37 adet ecstasy tablet, 7 bin 900 lira, bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K, U.Ç, H.Ç, R.B ve Y.E.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
B.T, M.Ş, K.K, G.G, Y.A. ve Y.G. ise daha sonra adliyeye sevk edildi.