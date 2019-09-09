Son Dakika Haberleri: Polisi görünce uyuşturucuyu klozete döktüler
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Polisi görünce uyuşturucuyu klozete döktüler

1 saat önce

BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisi görünce uyuşturucuyu klozete döktüler, System.String[]

BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis ekiplerini karşılarında görünce uyuşturucu maddeleri klozete döktükleri belirtildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu kullanan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, M.K., H.Ö., M.K. ve E.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Polisi karşısında gören şüpheliler, ellerindeki uyuşturucu maddenin bir kısmını klozetin içine döktü. Yapılan operasyonda 150 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar bonzai, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 500 lira nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca ile 26 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.K., dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ö., M.K. ve E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:06 Kaynak: DHA
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