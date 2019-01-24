Polisi Görünce Uyuşturucuyu Sobada Yaktı
50 dakika önce
Osmaniye'de düzenlenen operasyon sırasında bir şüpheli elindeki uyuşturucuyu yanan sobaya attı.
Osmaniye
'de düzenlenen operasyon sırasında bir şüpheli elindeki uyuşturucuyu yanan sobaya attı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir şüphelinin elindeki uyuşturucuyu sobaya atıp yaktığı belirlenirken, aramalarda bir miktar esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:11 Kaynak: AA
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