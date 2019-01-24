Son Dakika Haberleri: Polisi Görünce Uyuşturucuyu Sobada Yaktı

Polisi Görünce Uyuşturucuyu Sobada Yaktı

1 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen operasyon sırasında bir şüpheli elindeki uyuşturucuyu yanan sobaya attı.

Osmaniye'de düzenlenen operasyon sırasında bir şüpheli elindeki uyuşturucuyu yanan sobaya attı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir şüphelinin elindeki uyuşturucuyu sobaya atıp yaktığı belirlenirken, aramalarda bir miktar esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:39 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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