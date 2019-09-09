Son Dakika Haberleri: - Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler
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- Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler

46 dakika önce

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktülerBURSA - Bursa narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

- Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler, System.String[]

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler

BURSA - Bursa narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda polisi karşılarında gören zehir tacirleri ellerindeki uyuşturucuyu lavaboya dökerken yakaladılar.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Uyuşturucu kullanan şahısların ifadelerinden yola çıkarak yaptıkları takipler neticesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.K, H.Ö, M.K. ve E.Ç. isimli şahısların evlerine yapılan baskınlarda 150 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi, bir miktar sentetik kannabinoid, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 500 lira nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 26 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar baskın sırasında karşılarında polisi görünce ellerindeki uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye kalktı. Ekipler şahısların dökmek istedikleri maddeyi tuvaletten topladı.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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