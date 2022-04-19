Polisten kaçmaya çalışırken attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisten kaçmaya çalışırken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

ELAZIĞ Elazığ'da polisi gören uyuşturucu taciri önce poşeti attı, ardından aracı terk ederek kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Attığı poşetten ise 1 kilo 650 gram uyuşturucu madde çıktı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralıksız bir şekilde sürüyor. Çalışmalar sırasında yol güzergahlarında seyir halinde kontrollerini yapmakta olan narkotik ekipleri şüpheli görülen bir aracı kontrol amaçlı durdurmak istedi. Ancak araç içerisindeki şahıs önce araç dışına bir poşet atmak ve daha sonra da aracı terk etmek suretiyle yaya olarak kaçmaya başladı. D.B. isimli şüpheli, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca araçtan atılan poşet de ele geçirildi ve içerisinden 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli D.B., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.