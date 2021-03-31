Polisi ısırdı, üzerlerine araç sürdü, mahkemeden serbest kaldı - Son Dakika

Uşak'ta resmi üniformalı bir polis memurunun kolunu ısırıp ekiplerin üzerine aracını sürerek kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay kent merkezindeki Işık Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipleri, içerisinde hırsızlık şüphelisinin bulunduğu ihbar edilen bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan 4 kişinin sorgusunu yapmak istediği sırada sağ önde oturan E.D. yanına gelen polisin kolunu ısırıp, şoför koltuğuna geçerek geri manevra yapıp polislerin üzerine aracı sürdü. Olay sırasında bir polis de aracın ardından sürüklenmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde arkadaşlarını bırakarak hızla uzaklaşan E.D. bir müddet sonra saklandığı adreste polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.D. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan E.D.'nin daha önce de birçok suçtan hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. - UŞAK