Polisi kazara yaralayan şahsa adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisi kazara yaralayan şahsa adli kontrol - Son Dakika

Polisi kazara yaralayan şahsa adli kontrol

20 dakika önce

Samsun'da polis memurunu kazara bacağından yaralayan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisi kazara yaralayan şahsa adli kontrol, System.String[]

Samsun'da polis memurunu kazara bacağından yaralayan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barın önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan bar çalışanı B.Ç. (22) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.Ç. tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayın olduğu bar önünde inceleme yaparken bu sırada iş yeri çalışanı ile bara gelen müşteri arasında anlaşmazlık çıktı ve arbede yaşandı. Bu sırada polisler olay büyümesin diye müdahale ederken M.K. (39) adlı şahsın ruhsatlı tabancayla ateş açması sonucu olay yerinde bulunan polis memuru V.K.(40) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan V.K. tedavi altına alınırken, M.K. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.


Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Atakum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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