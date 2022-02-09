Polisi metrelerce sürükleyen taksici tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'da hacizli aracını bağlamak isteyen polisi aracıyla 15 metre sürükleyen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinde Polisevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracında hacizli - yakalamalı araması olan Özkan A., 25 TT 593 plakalı aracıyla birlikte polis memuru Nurullah Dadaş tarafından durduruldu. Polis memuru Dadaş, sürücü Özkan A.'dan aracın evraklarını istedi. Şahıs evrakları vermek için bindiği aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis memuru Dadaş, şahsı durdurmak için elini emniyet kemerine doladı. O sırada şahıs gaza basmasıyla Dadaş, yerde yaklaşık 15 metre boyunca sürüklendi. Şahıs ardından trafiğe tersten girerek olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin takibi üzerine araç kapalı otoparkta bulunurken, Özkan A. ise kendi isteğiyle polis karakoluna teslim oldu. Özkan A. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM