Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma - Son Dakika

Muratpaşa ilçesine bağlı Tonguç Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde giderken polisin dur ihtarına uymayan Okan Y. (24) ve Samet P. (21), yaklaşık 3 kilometre boyunca polisten kaçtı. 2569 sokak üzerinde motoru bırakan Okan Y., bir apartmanın altına saklanırken, Samet P. yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis kısa süre içerisinde ikiliyi yakaladı. Olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.

"TAŞKINLIK ÇIKARTIRIM" DİYE TEHDİT ETTİ

Okan Y. olayı görüntüleyen gazetecilere önce gülerek tepkiler verdi, çekime devam edildiğini görünce de "Taşkınlık çıkartırım" diyerek gazetecileri tehdit etti. Polis, maskeleri olmayan şüphelilere maske verdi.

OLAY YERİNE GELEN BABADAN TEPKİ

Okan Y. bu arada polislerden telefonunu isteyerek, "Amirlerimi arayacağım, amcalarımı arayacağım, dayılarımı arayacağım" dedi. Olayı öğrenip gelen babasına dönen Okan Y.'nin "Kameraya çekiyorlar bizi böyle, antin kuntin işler yapıyorlar" dedi. Babası da Okan Y.'ye "Çektirinceye kadar uğraştırırsan böyle olur. Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki verince Okan Y. babasından da beklediği desteği alamadı.

Polis ekipleri, Okan Y. ve Samet P.'ye polisin dur ihtarına uymama, maske takmama, sokağa çıkma yasağı ihlali gibi birçok suçtan 10 bin TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Okan Y.'nin motoru da bağlandı.