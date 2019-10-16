Son Dakika Haberleri: Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan alkollü sürücü polis şehit olunca yeniden gözaltına alındıDENİZLİ - Denizli'de 1.

Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan alkollü sürücü polis şehit olunca yeniden gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'de 1.33 promil alkollüyken direksiyon başına geçen ve polis aracına çarpması sonucu 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar'ın şehit olmasına neden olan sürücü, Başpınar'ın tedavi gördüğü hastaneden şehit olmasının ardından tekrardan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevi icra eden ve polis memuru Süleyman T., idaresindeki 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M., yönetimindeki ki 20 DM 567 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel Başpınar ile otomobil sürücüsü Aykut M., yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis memuru Başpınar tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dün gece kurtarılamayarak şehit düştü.

Başpınar'ın şehit olduğu kazaya neden olan ve olay günü yapılan incelemelerde 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut M.'nin ise olayın ardından geçtiğimiz Pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başpınar'ın dün gece şehit düşmesinin ardından Aykut M., hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Gece geç saatlerde gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın öğlen saatlerinde tekrar mahkeme çıkarılması bekleniyor.

Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

Başpınar, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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