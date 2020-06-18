Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi - Son Dakika

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon Euro'nun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 605 yıldan başlayan hapis...

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi

Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon Euro'nun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 605 yıldan başlayan hapis cezaları istendi

ADANA - Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon Euro'nun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 4 bin 871 yıl hapis cezası istendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı,bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin liderliğini yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Ekim 2019'da yapılan operasyondan 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

Bu arada, yapılan takip sonucunda Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin de, örgütün lideri Hasan B.'den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.

Bu iddiaların delillerinin toplanmasının ardından şafak vakti Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese 70 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.K.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasına gittiği tespit edildi. Polis, zanlıyı villada yakaladı. Bu arada örgüte 2'si aktif görevde 1'i emekli polisin de yardım ve yataklık yaptığı, bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Polis yaptığı operasyonda 4'ü kadın 65 zanlıyı gözaltına alırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.

"Polisi şehit ettiler"

Bu arada, 4 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kuşak Bulvarında çıkan bir kavgaya müdahale ederken şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun da aynı organize suç örgütü tarafından şehit edildiği ileri sürüldü. Çete lideri Hasan B. ve karşı taraf arasında çıkan çatışmada kavgayı ayırmaya çalışan şehit Görenoğlu'nun Hasan B. ve arkadaşları tarafından şehit edildiği ancak olaydan sonra yakalanan zanlıların suçu üstlenmesi için bulduğu 18 yaşından küçük H.E'nin kendisi ile ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendiğini öne sürüldü.

Polis, örgüt liderlerinin ve üyelerinin evleri ile iş yerlerini didik didik aradı. Yapılan bu aramalar sonucunda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda fişek, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, bin 34 bin dolar ele geçirildi. Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan cezaevi müdürü M.Ç., örgüt lideri İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 39 zanlı tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

"12 müebbet, ayrıca 4 bin 781 yıl hapis cezası istendi"

Çıkar Amaçlı Suç Örgütününe yönelik, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri İskender K.'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 593 yıl, örgüt yöneticileri Hasan B.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 605 yıl, Erol B.'ye müebbet hapis cezası ve 435 yıl, Derviş B.'ye müebbet hapis cezası ve 405 yıl, Tuncay B.'ye 443 yıl, Murat E.'ye müebbet hapis cezası ve 443 yıl, Süleyman E.'ye, müebbet hapis cezası ve 392 yıl, Ümit Y.'ye müebbet hapis cezası ve 510 yıl, Gökhan T.'ye müebbet hapis cezası ve 470 yıl, Mustafa K.'ye müebbet hapis cezası ve 485 yıl hapis cezası istendi. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan cezaevi müdürünün dosyasının ise ayrılarak rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak örgütü yardım etmek suçlarından yargılanacağı öğrenildi.

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti         
00:52
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi         
00:04
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı         
23:56
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı         
23:47
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti         
23:45
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı         
23:34
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi         
22:14
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 05:25:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]