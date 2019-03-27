Polisi Şehit Eden Sürücüye 22,5 Yıl Hapis İstemi

Konya
'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki 1 polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında 22,5 yıl hapis cezasıyla dava açılan sürücünün, yargılanmasına başlandı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, şehit polis memuru Ali Teke
'nin yakınları, kazada yaralanan polis memurları Yaşar Orman (37), Mevlüt Boğaz ile bazı sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Hazırlanan iddianamede bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçundan 22,5 yıl hapsi istenen, olayın ardından alınan kan örneğinde 2,79 promil alkollü olduğu tespit edilen tutuklu sanık Muhammed Ali
Toraman (25), hastanedeki tedavisi devam ettiği için duruşmaya katılmazken, aynı araçta bulunan Muazzez Yılmaz müşteki tanık olarak katıldı. Polis
memuru Mevlüt Boğaz, olay günü görevde olduğunu, sabaha doğru yaşanan bir vaka sebebiyle olay yerine gitmek için yola çıktıklarını söyledi.
Seyir halinde iken bir patlama sesi duyduğunu ifade eden Boğaz, "O an ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde aracımızın yan yattığını fark ettim. Ardından hastaneye götürüldük. Ben 9 gün hastanede tedavi gördüm. Meslektaşlarımız bize bir arabanın çarptığını söyledi." diye konuştu.
Kazada yaralanan diğer polis memuru Yaşar Orman ise olay yerine yetişmeye çalışırken kazanın yaşandığını anlattı.
Kazanın, teker patladığı için yaşandığını zannettiğini belirten Orman, "Kendime geldiğimde araçtaki arkadaşım Ali Teke'nin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüm. O sırada araçta bulunan Mevlüt Boğaz da şoka girdi. Telsizden kaza yaptığımızı anons edecektim fakat telsizin arızalı olduğunu fark ettim." şeklinde konuştu.
Orman, olayın ardından şuurunu kaybettiğini ve hastanede tedavi altına alındığını dile getirdi.
Olay günü otomobil sürücüsü sanık Muhammed Ali Toraman ile aynı araçta bulunan Muazzez Yılmaz ise olay nedeniyle çenesinde kırık oluştuğunu ve tedavisinin devam ettiğini aktardı.
Olay sırasında sanığın alkollü olduğunu öne süren Yılmaz, "Akşam saatlerinde Toraman'la buluştuk. Gece boyunca hiç uyumadık. Birer tane bira içtik. Gerisini hatırlamıyorum. Ayrıca otomobilin ne kadar süratli olduğunu da hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.
Ardından söz alan sanık avukatı, sanığın Adana
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisine devam edildiğini, doktor tarafından verilen raporda sanığın bilincinin kapalı olduğunun belirtildiğini, bu nedenle uygun şekilde tahliye edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, merkez Karatay
ilçesinde Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık
2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmış, kazada polis memuru Ali Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.