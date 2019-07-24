Son Dakika Haberleri: Polisi şehit eden sürücüye verilen cezaya itiraz
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Polisi şehit eden sürücüye verilen cezaya itiraz

1 saat önce

Konya'da alkollüyken kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan sanığa verilen 10 yıl hapis cezasına, müşteki avukatları itiraz etti.

Polisi şehit eden sürücüye verilen cezaya itiraz, System.String[]
Konya'da alkollüyken kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan sanığa verilen 10 yıl hapis cezasına, müşteki avukatları itiraz etti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlanan duruşmanın ardından müşteki taraf avukatları, mahkeme heyetinin tutuklu sanık Mehmet Ali Toraman'a (25) verdiği 10 yıl hapis cezasını, temyiz yoluyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
Verilen temyiz dilekçesinde Toraman'ın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan değil, "olası kasıtla ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi.
Olay
Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık 2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada, polis memuru Ali Teke şehit olmuş, ikisi polis 4 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından tutuklanarak Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Toraman'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:53 Kaynak: AA
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