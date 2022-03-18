Polisi şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 107 yıl hapis cezası - Son Dakika

Van'da polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edilmesi ile birçok eylemin faili olarak yargılanan teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 107 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/541 esas sayılı dosyasında, sanık Zindan (K) Ferhat Sayiner hakkında karar çıktı. 18 Nisan 2016 tarihinde polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edilmesi ve 1 polis memurunun yaralanması eylemleri ile 27 Nisan 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı ekip araçlarına yönelik el yapımı patlayıcı, başka ekibe yönelik el bombası atılması ve uzun namlulu silahla ateş açılarak polis memurlarının yaralanması, Van'da farklı tarihlerde ele geçirilen örgütsel mühimmatlara ilişkin eylemleri nedeniyle yapılan yargılama neticesinde karar verildi.

Bugün tefhim edilen karara göre, teröristin "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 4 kez 15 yıl hapis, ayrıca 1 kez 18 yıl hapis, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 9 yıl hapis ve 900 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 166 gün adli para cezası, "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 107 yıl 2 ay hapis cezası, bin 66 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığın, hükmün tefhimi sırasında slogan atması üzerine de mahkeme tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. - VAN