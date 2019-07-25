Son Dakika Haberleri: Polisi şehit eden zanlı 2 yıl sonra Şanlıurfa'da yakalandı
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Polisi şehit eden zanlı 2 yıl sonra Şanlıurfa'da yakalandı

30 dakika önce

Adana'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve Şanlıurfa'da sahte kimlikle yakalanan zanlının, bir polisin şehit olması, bir polisin yaralanması ve bir vatandaşın da öldürülmesi olaylarının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Polisi şehit eden zanlı 2 yıl sonra Şanlıurfa'da yakalandı, System.String[]
Adana'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve Şanlıurfa'da sahte kimlikle yakalanan zanlının, bir polisin şehit olması, bir polisin yaralanması ve bir vatandaşın da öldürülmesi olaylarının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Büro Amirliği görevlileri, 'Kasten adam öldürme' olayı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz Salı gecesi Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan bir olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.E. isimli şahıs kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateşli silah ile öldürülmüş ve zanlı olay yerinden kaçmıştı. Yapılan çalışmalarda zanlının olay yerinden kaçtığı araç tespit edilerek Şanlıurfa istikametine gittiği belirlendi. Bunun üzerine Adana ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro görevlilerinin yapmış olduğu ortak operasyonda, silahı ateşleyen E.G. isimli zanlı Şanlıurfa'da polis uygulama noktasında yakalandı. Devam eden operasyonda, olay yerinde olduğu tespit edilen şahsın ise Şanlıurfa'da saklandığı bilgisinin edinilmesi üzerine şahıs saklanmış olduğu evde ekipler tarafından yakalandı.

Polisi şehit etti, sahte kimlikle 2 yıl izini kaybettirdi

Kendisini İ.E. olarak tanıtan şahsın sahte kimlik kullandığı ve 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir polis memurunun şehit edilmesi, bir polis memurunun yaralanması ve bir vatandaşın da öldürülmesi olayının şüphelisi A.G. olduğu tespit edildi. Zanlı, Şanlıurfa Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
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