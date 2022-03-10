Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi

10.03.2022 16:22

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden zanlı, kırsal bölgede girdiği çatışmada öldürüldü.

Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden zanlı, kırsal bölgede girdiği çatışmada öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi

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Şanlıurfa, Mardin, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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