Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'yi şehit eden şüpheliler, 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'yi şehit eden şüpheliler, 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler


Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silahla vurarak şehit eden şüpheliler Serdar B., Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı
23:21
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 00:32:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]