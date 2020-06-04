Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına 2 kardeşin de ölümüne sebep olan mahalle kavgasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi sokak kısıtlamasına rağmen açıkta alkol alıp çıplak vaziyette dolaşmaya başladı. Bundan rahatsız olan mahalle sakinleri kendisini ikaz etti. Tartışma akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. 40 yaşındaki T.A ile karşı taraf arasında kavga büyüdü. Bunun üzerine alkollü olduğu öğrenilen T.A. pompalı tüfekle çatıya çıkarak rastgele ateş etmeye başladı. Kavga anonsu üzerine olay yerine giden Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Erman Özcan ile Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç (24) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Polis memuru ve diğer iki yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralı Erdal Bozkurt ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından 10 kişi gözaltına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 1'i kadın 7 kişi geniş güvenlik tedbirleri altında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.D.(22), T.A.(40) VE E.U.(30) tutuklanırken, 2 şahıs mahkeme kararıyla, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)