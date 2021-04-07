POLİSİ SÜRÜCÜ OLMADIĞINA İKNA EDEMEYİNCE, İTİRAF EDİP ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika

KÜTAHYA'da daha önce iki kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü Faruk A. (26), park halindeki oto kurtarıcıya çarptı. Kazanın ardından gelen polis ekiplerine, aracı 2'nci kez görüştüğü bir arkadaşının kullandığını ve kazadan sonra kaçtığını söyledi. Uzun süre polis ekiplerini sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan Faruk A., başarılı olamayınca özür dileyerek, 'Çok pişmanım, aracı ben kullanıyordum. Ehliyetine 2 kez el konulduğu için doğruyu söyleyemedimö dedi. Sürücü Faruk A.'nın 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 5 yıl süreyle alınan ehliyetine 3'üncü kez işlem yapıldı. Ayrıca trafik suçlarından 6 bin 100 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan ise 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Faruk A., kullandığı 43 EC 188 plakalı otomobille park halindeki oto kurtarıcısına çarptı. Kazayı görenler ise durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan araç sürücüsü Faruk A.'nın sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekiplerin yaptığı 'dur' ihtarına şehrin farklı bir bölgesinde uymadığını belirledi.

POLİSİ İNANDIRMAK İÇİN YEMİN ETTİ

Polis ekiplerince yapılan araştırmada sürücü Faruk A.'nın daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polis memuruna uzun süre kendisinin sürücü olmadığı anlatan Faruk A., 'Ağabey ben kendimdeyim, çok zor durumdayım. Gerçekten doğruları söylüyorum, niye inanmıyorsun bana. Direksiyonda arkadaşım vardı. Valla doğru söylüyorum. 2 defadır görüştüğüm bir arkadaşımdı. Adını da söylemedi, kaçtı gittiö dedi.

İKNA EDEMEYİNCE İTİRAF EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Polislere çelişkili ifadelerde bulunan Faruk A., kazadan yaklaşık 20 dakika sonra polis ekiplerini ikna edemeyince aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Polis memurlarından özür dileyen Faruk A., 'Çok pişmanım, aracı ben kullanıyordum. Ehliyetine 2 kez el konulduğu için doğruyu söyleyemedimö dedi. Yapılan muayenesinde 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk A.'nın ehliyetine 5 yıl süreyle 3'üncü kez işlem yapılırken, trafik suçlarından 6 bin 100 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.