Polisi vuran kayınbiraderi tutuklandı - Son Dakika
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Polisi vuran kayınbiraderi tutuklandı

01.04.2022 09:43
Polisi vuran kayınbiraderi tutuklandı

Adana'da polis memuru eniştesini vuran zanlı tutuklandı.

Adana'da polis memuru eniştesini vuran zanlı tutuklandı. Zanlının polisi eşiyle arasını bozduğu için vurduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Mart günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi Ümmü U. evlendiği günden bu yana şiddet gördüğü eşi Ramazan U.'dan boşanma kararı aldı. Şiddet görmeye devam ettiği öne sürülen Ümmü U., iki çocuğunu da alıp Osmaniye'de görevli polis memuru kardeşi Ramazan Y.'ye sığındı. Olay günü Ramazan Y. ablası ve yeğenleriyle Adana'ya geldi. Bu sırada eşinin peşinden gelen Ramazan U. ise çocuklarını ve eşini almak istedi. Polis memurunu buna karşı çıkınca zanlı iki çocuğunu alıp kaçtı. Kadını ise polis memuru kardeşi korudu. Daha sonra ise Ramazan U. çocuklarının da bulunduğu araçla polis memurunun yanına tekrar geldi. Ramazan U. otomobilin içinden polis memuru ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklarını otomobilden uzaklaştıran Ramazan U., belinden çıkarttığı tabancayla kayınbiraderi Ramazan Y.'yi bacağından vurdu. Bu olayı gören çocuklar koşarak tekrar otomobile doğru geldi. Ramazan U. çocukları da yanına alıp kaçtı. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan polis memuru Ramazan Y.'nin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Ramazan Y.'yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan Ramazan U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ramazan U.'yu saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı.

Emniyete götürülen Ramazan U. ifadesinde, kayınbiraderi Ramazan Y.'nin eşiyle arasını bozduğunu ve boşanmasına neden olduğunu öne sürerek, olay günü de bu nedenle tabancayla ateş ettiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Polis Memuru, Osmaniye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisi vuran kayınbiraderi tutuklandı - Son Dakika


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