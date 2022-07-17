Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

17.07.2022 15:53
Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunan kafede oturan polis memuru E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı. Tartışma üzerine polis memuru bacağının 3 yerinden silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.G. (30) ile H.V. (38) adlı şüpheliyi olayda kullanıldığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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