Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı

17.07.2022 09:29
Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunan kafede oturan polis memuru E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı. Tartışma üzerine polis memuru bacağının 3 yerinden silahla yaralandı. Olay yerine gelen çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G. (30) ile H.V. (38) adlı şüpheliyi olayda kullanıldığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı. - MERSİN

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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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