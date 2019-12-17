Polisi yaralayıp kaçan Suriyeli eşini kıramayınca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisi yaralayıp kaçan Suriyeli eşini kıramayınca yakalandı - Son Dakika

Polisi yaralayıp kaçan Suriyeli eşini kıramayınca yakalandı

6 saat önce

KONYA'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmak isterken yol açtığı kazada 1 polis memurunun yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), kendisini görmek isteyen eşini kırmayıp, eve gelince yakalandı.

Polisi yaralayıp kaçan Suriyeli eşini kıramayınca yakalandı, System.String[]

KONYA'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmak isterken yol açtığı kazada 1 polis memurunun yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), kendisini görmek isteyen eşini kırmayıp, eve gelince yakalandı. El Neccar, mahkemece tutuklandı.

Meram ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan Suriyeli Muhammed El Neccar tarafından kiralanan otomobili cadde üzerinde gördü. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu El Neccar, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında El Neccar, bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralandığı kazanın ardından şüpheli, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı.

SURİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölge abluka altına alındı ancak şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis, Muhammed El Neccar'ın, eşini telefon arayarak, izini kaybettirmek için Suriye'ye kaçacağını, bu amaçla bir araç bulmaya çalıştığını ve elinden yaralı olduğunu belirledi.  El Neccar'ın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evine giden polis, eşine, kocasını aratarak,  "Kaçmadan önce seni bir kez daha göreyim" dedirtti. Eşini kırmayıp eve gelen 2 çocuk babası El Neccar, polisler tarafından yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

'Güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık', 'bisiklet ve motosiklet hırsızlığı' ile 'taksirle yaralama^' suçlarından arama kararı bulunan Muhammed El Neccar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnme, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından işlem yapılan Muhammed El Neccar sevk edildiği mahkemede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

POLİS MEMURU TABURCU EDİLDİ

Öte yandan kazanın ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alınan polis memurunun taburcu edildiği öğrenildi.


Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:06 Kaynak: DHA
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