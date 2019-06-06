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Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla polise çarpıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla polise çarpıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs'ta merkez Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla çarptığı polisi yaraladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.
Kent giriş ve çıkışlarında bulunan tüm MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ve teknik takibe başlayan ekipler, zanlı Cumali D'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunu belirledi.
Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanan Cumali D, sağlık kontrolünden geçirildiği hastaneden çıkışta gazetecilere, "Kaza ile oldu. Polis teşkilatını seviyorum. Bayramlarını kutluyorum, pişmanım." dedi.
Emniyetteki işlemleri süren Cumali D'nin, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Gasp" başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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