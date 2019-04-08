Son Dakika Haberleri: Polisiler Ana Sınıfı Öğrencilerine "Trafik Eğitimi" Verdi

Polisiler Ana Sınıfı Öğrencilerine "Trafik Eğitimi" Verdi

34 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası münasebetiyle Osmaneli İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

Polisiler Ana Sınıfı Öğrencilerine
Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası münasebetiyle Osmaneli İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Yalçın Avcı ve polis memurları Mustafa Bozkurt, Nur Yıldız, Polis Haftası münasebetiyle Osmaneli ilkokulu ana sınıfı öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili trafik eğitimi verdi. Eğitim seminerinde polis memurları, minik öğrencilere trafik kuralları, trafikte uyulması gereken kurallar ve buna benzer konularda bilgi aktardı. Öğrencilere trafik bilincini tam olarak aşılamak amacıyla trafikle ilgili aktardığı bilgileri, öğrencilerin seviyelerine uygun sine-vizyon gösterimi ile destekledi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın trafik bilincini kazanmaları için ilçedeki anaokullarına giderek trafikle ilgili bilgiler vermek ve dikkatin trafiğe çekilmesini istedik. Dolayısıyla geleceğimizin nesillerinin şimdiden trafik bilgisi ve kültürüyle yetişmesi bizim için büyük bir mutluluktur" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:47 Kaynak: İHA

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