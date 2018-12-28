Polisim' Diye Dolandırılırken, Polis Tarafından Kurtarıldı
50 dakika önce
ADIYAMAN'da yaşayan Mustafa Öztürk'ü (55), cep telefonundan arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, para istedi.
ADIYAMAN'da yaşayan Mustafa Öztürk
'ü (55), cep telefonundan arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, para istedi. Önce telefondaki kişinin talimatlarına uyan Öztürk, daha sonra durumdan şüphelenerek yolda gördüğü polisten yardım isteyince dolandırılmaktan kurtuldu. Adıyaman
'dan Çemberlitaş köyüne gitmek için yolcu minibüsüne binen Mustafa Öztürk'ün telefonu çaldı. Telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, Öztürk'ün terör olaylarına karıştığını ve bankadaki parasını çekerek verecekleri hesap numarasına yatırmasıyla hakkında işlem yapılmayacağını söyledi. Telefonu kapatmadan minibüsten inen Öztürk, yolda durduğu otomobile binerek il merkezine döndü. Hesabından para çekmek için bankaya giden Öztürk, durumdan şüphelenince valilik girişinde gördüğü polis noktasına giderek durumu anlattı. Polisler, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu, polis, jandarma ya da savcı gibi kişilerin para istemeyeceğini söyledi.
Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan Mustafa Öztürk karakola giderek şikayetçi oldu.
FOTOGRAFLI - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:35 Kaynak: DHA
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