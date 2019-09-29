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'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı

52 dakika önce

'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.

Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı

Ayvalık, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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