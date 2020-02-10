Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Isparta'da 14 farklı evi arayarak kendisini polis savcı jandarma olarak tanıtan B.K. ve Y.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Isparta'da 14 farklı evi arayarak kendisini polis savcı jandarma olarak tanıtan B.K. ve Y.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.


Isparta'da 14 farklı evi arayarak kendisini polis savcı jandarma olarak tanıtan şüphelilere yönelik JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmada B.K. ve Y.D. isimli iki şüphelinin Şanlıurfa'dan Isparta'ya gelerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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