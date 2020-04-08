"Polisimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce ve çalışma arkadaşları Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir.175 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar" dedi.



İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce, "Ülkemizin içinde bulunduğu süreç nedeniyle Polis Haftası kutlamalarını kapsamlı bir şekilde yapamıyoruz. Bu yüzden 10 Nisan Cuma günü sadece çelenk koyma programı gerçekleştireceğiz. Tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarını çelenk koyma törenine davet ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA