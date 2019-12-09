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'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi

6 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tiyatro Topluluğu ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Polisimle Tiyatroda Buluşuyoruz' isimli proje kapsamında lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite sınavı öncesi,...

'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tiyatro Topluluğu ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Polisimle Tiyatroda Buluşuyoruz' isimli proje kapsamında lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite sınavı öncesi, üniversite ortamını tanıtmak, moral ve motivasyonu arttırmak amacı ile tiyatro gösterimi düzenlendi.


Doğaçlama tiyatro gösteriminin ilki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde, Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tiyatro gösterimi öncesinde MEÜ ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün tanıtım filmi gösterimi yapıldı.Toplamda 2 bin 500 öğrenciyle buluşması hedeflenen tiyatro gösterileri, 16 Aralık ve 23 Aralık günlerinde farklı liselerden öğrencileri üniversitede buluşturacak. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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