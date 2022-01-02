Polisin 30 kilometre kovaladığı araçta yakalandı, kaçan arkadaşını suçladı - Son Dakika

Polisin 30 kilometre kovaladığı araçta yakalandı, kaçan arkadaşını suçladı

"El frenini kaç defa çektim. Deli gibi kullandı arabayı"

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü çok sayıda polisi peşine taktı

Şahısları 30 kilometre sona domates seralarının yanında sıkıştıran polisler, bu kez yaya kaçan şahıs avına çıktı

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerini peşine takarak 30 kilometre kaçan otomobildeki 2 kişiden birisi, domates seralarının arasında sıkıştırılarak yakalandı. Yakalanan şahıs yaya olarak kaçarak izini kaybettiren arkadaşını suçlayıp, "El frenini kaç defa çektim. O kadar çok süratli kullandı ki durduramadım. İttiriyor, kaktırıyor, yolda durduramadım. Deli gibi kullandı arabayı" dedi. Ekipler ise domates seralarının yanında ve portakal bahçesinde kaçan şahıs avına çıktı ancak bulamadı

Olay, Aksu İlçesi Karaçallı Mahallesi 29021 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2837 sokak üzerinde devriye görevi yürüten Yunus polisleri, içerisinde iki kişi bulunan 80 AAP 110 plakalı araç sürücüsünden durmasını istedi. Şahıs ise polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şahıs D400 karayolundan Aksu İlçesi'ne girdi. Burada bulunan bir pazar yerinin de ortasından geçen şahıslar, yaklaşık 30 kilometre sonra domates seralarının arasında sıkıştırıldı. Şahıslardan sürücü olan Umut T. domates seralarının arasına yaya kaçarak izini kaybettirdi. Yanında bulunan Uğur S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak kelepçelendi.

Tüm suçlamaları arkadaşına attı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan şüpheli şahsı yakalamak için domates seraları ve portakal bahçesinde arama yaptı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, şahsın izine ulaşamadı. Yapılan incelemede kaçan şahsın arama kaydının olduğunu ve bu yüzden polislerden kaçtığı öğrenildi. Yakalanan arkadaşı ise tüm suçlamaları arkadaşına atarak, "Komiserim durduramadım. El frenini kaç defa çektim. O kadar çok süratli kullandı ki durduramadım. İttiriyor, kaktırıyor, yolda durduramadım. Kaçarken araca da vuruyordu. Deli gibi kullandı arabayı. Arabanın altını, önünü, sağını vurdu" dedi.

"Polis bunca emek çekip yakalıyor, adamı akşam salıyorlar"

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, araç ise otoparka çekildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışması ve olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Olay yerinde çok sayıda polisi görerek şaşıran çiftçi Haşim Sargın, "Biz ilaç atıyorduk. Sese baktık. Bir tanesini yakaladılar, diğeri de kaçtı. Buralarda polis görmezdik. Polis bunca emek çekip yakalıyor, adamı akşam salıyorlar. Ne olacak. Yazık değil mi polise ve yakılan yakıta. Hep bizim cebimizden çıkıyor. Biz camın içerisindeydik. Bu çevrede arama yaptılar" dedi.