Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor - Son Dakika

Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından 'Gelecek Sizinle Güzel' projesi kapsamında meslek edindirme faaliyeti olarak ücretsiz cankurtaran kursu açıldı.

Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından 'Gelecek Sizinle Güzel' projesi kapsamında meslek edindirme faaliyeti olarak ücretsiz cankurtaran kursu açıldı. Kursa katılan 10 gence, geleceğin cankurtaranı olması için eğitim veriliyor.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan 'Gelecek Sizinle Güzel 2020' projesiyle Kemer'de 18- 24 yaş arasında gençler için meslek edindirme faaliyeti kapsamında ücretsiz cankurtaran kursu başlattı. 5 gün sürecek eğitimler, Antalya'da daha önce birçok cankurtaranı da yetiştiren altın cankurtaran eğitmeni Adnan Büyük tarafından veriliyor. 10 gencin katıldığı ücretsiz kurslar, sabah teorik eğitimlerle Halk Eğitim Merkezi'nde verilirken, öğleden sonra ise teorik eğitimlerin bir kısmı denizde uygulamalı olarak yapılıyor. 5 günün sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan öğrenciler brövelerini alarak bölgede cankurtaran olarak çalışmaya başlayacak.

'SEVE SEVE KATILDIK'Spor eğitmeni Ozan Can (21), "Kemer'de yaşıyorum. Şu anda cankurtaranlık kursundayız. 10 kişilik bir ekibimiz var. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin organize ettiği bir kurstayız. Tamamıyla ücretsiz. Yemeğimize kadar karşıladıkları bir kurs. O yüzden Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz öncelikle. Kemer turizm bölgesi. Sahil bölgesi. Böyle bir eksiğimiz zaten vardı. O yüzden can kayıplarının ya da kötü sonuçların olmaması için bu kursun olması bizi çok mutlu etti. Biz de seve seve katıldık" dedi.'POLİSİMİZE MİNNETARIM'Otelde bellboy olarak çalışan Orçun Ormancı (19), "Kemer'de yaşıyorum. Öncelikle Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne çok teşekkür ederim. Böyle bir ücretsiz eğitim verdikleri için minnettarım. Kemer'imizin zaten cankurtaranlara ihtiyacı vardı. İnşallah biz de görevimizi yapıp güzel işler yapacağız" diye konuştu.'CANKURTARAN SEKTÖRÜNDE HALA AÇIK VAR'Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı altın cankurtaran eğitmeni Adnan Büyük, "Kemer'de senelerce cankurtaran eğitimi veriyoruz. Bu sefer Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yapmış olduğu ve benimde beraber yürüttüğümüz bir cankurtaran kursu yapıyoruz. Bu cankurtaran kursunda amacımız, gençlerimize böyle bir mesleği edindirmek. Sektörde de böyle bir açık var, hala cankurtaran arıyorlar. Hele ki bu sene farklı bir ortam oldu ondan dolayı. Hem bunun toplum tarafından da görülmesi, gençler tarafından da benimsenmesini istiyoruz. Bölgemizde bununla ilgili çalışmaları devamlı yapıyoruz zaten. Kurslarımız nasıl oluyor? Kurslarımız teorik derslerimiz var. Halk Eğitim Merkezi'nde veriyoruz. Öğleden sonra da genelde denizde pratik eğitim yapıyoruz. Amacımız burada sabah teorik olarak verdiğimiz derslerin bazılarını uygulamalı olarak denizde de gösteriyoruz. Sonra en sonunda 5 gün sürüyor bronz, gümüş kursumuz. 5 günün sonunda ikisini de beraber birleştirerek finalde gerçekten boğulmakta olan bir insanı arkadaşlarımız kurtaracak. Bununla ilgili final bir sınav yapıp belgelerini veriyoruz" dedi.POJELER CANKURTARAN KURSU İLE BAŞLADI

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekibi ise, "Turizm potansiyeli yüksel olan ilçemizde ilk öncelikle ihtiyaç duyulması dolayısıyla cankurtaran kursu düzenlemeyi seçtik. Çünkü potansiyel olarak turizmin fazla olması, çok fazla otellerimiz ve sahil bölgelerimize cankurtaran ihtiyacı doğuruyor. Böyle bir başlangıç yaptık ve 10 kişilik gencimizle birlikte bugün bu projeyi başlatmış olduk" açıklamasında bulundu.


Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor
Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor
Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor
Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor
Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor

Emniyet Müdürlüğü, toplum, Kemer, Büro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor - Son Dakika

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