Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı - Son Dakika
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Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı

12.03.2023 18:57
Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanında bugün akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşanırken, bir şahıs polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanında bugün akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşanırken, bir şahıs polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı. Polis ekipleri şahsı olay sonrası gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 17.08 sıralarında Atatürk Alanına bırakılan sahipsiz bir sırt çantası çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların çevrede devriye gezen polis ekiplerine ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Olay yerine bomba imha ekibi çağrılırken, ekibin hazırlık yaptığı sırada çevredeki kalabalığın içinden elinde sigarayla sırt çantasının yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs çantayı açarak polis ekiplerine korkulacak bir şey olmadığını söyledi. İçinden elbise ve iç çamaşırı çıkan çantayı eline alarak sallayan şahıs polis ekipleri tarafından toplum hayatını tehlikeye atmaktan şahsı gözaltına aldı. Kimliği açıklanmayan şahsın alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Trabzon'da canını hiçe sayan adam, şüpheli çantayı eliyle açtı! Trabzon'da canını hiçe sayan adam, şüpheli çantayı eliyle açtı! Polisin aldı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı Polisin aldı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı

Mustafa Kemal Atatürk, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı - Son Dakika
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