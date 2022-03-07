Polisin aradığı zanlı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

Polisin aradığı zanlı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Ahşap kapağı kıran polisi karşısında görünce soka uğradı

Bastıkları iş yerinde 2 kişiyi yaralayan 6 zanlı polis tarafından yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 5 kişi ile birlikte bir iş yerini basıp 2 kişiyi yaralayan zanlı, polisin dikkati sayesinde saklandığı elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Polisi karşısında gören zanlı, üzerindeki şoku uzun süre atamadı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bir işyerini basan 6 şahıs, kendilerine olan borçlarını ödemediklerini iddia ettikleri 2 kişiyi ofise kilitleyip darp etti. Yaralanan şahısları olay yerinde bırakan şahıslar bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahısların ev ve ofisleri olmak üzere 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Polis ekipleri operasyon sonucunda 6 zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Zanlılardan birinin yakalanmamak için elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak zanlı gözaltına alındı. Polisin kendisini bulamayacağını zanneden zanlı, yakayı ele verince üzerindeki şoku uzun süre atlatamadı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da olmak üzere toplam 6 adet ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.