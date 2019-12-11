Polisin araması cephanelik gibi silah bulundu - Son Dakika
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Polisin araması cephanelik gibi silah bulundu

6 saat önce

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlara yaptığı aramada (3) adet AK-47 Kalaşnikof, (4) adet AK-47 Kalaşnikof, (185) adet 7.65 mm mühimmat, (2) adet otomatik tabanca, (18) adet av tüfeği ele geçirildi.

Polisin araması cephanelik gibi silah bulundu, System.String[]

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlara yaptığı aramada (3) adet AK-47 Kalaşnikof, (4) adet AK-47 Kalaşnikof, (185) adet 7.65 mm mühimmat, (2) adet otomatik tabanca, (18) adet av tüfeği ele geçirildi.


Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şb. Müdürlüğü unsurları tarafından Şehitkamil İlçesi, Işıklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde, şüpheli şahıslara ait ikamet, işyeri yapılan aramada, 3 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 4 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 185 adet 7.65 mm mühimmat, 2 adet otomatik tabanca (she marka), 4 adet otomatik tabanca şarjörü, 40 adet tabanca mermisi, 1 adet Vizör tabanca, 2 adet Vizör tabanca şarjörü, 18 adet av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda, A. Bilen (63), M. Bilen (30), A. Bilen (33) ve İ. Bilen (38) isimli şahıslar şüpheli şahıslar gözaltına alınıp adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kalaşnikof, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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