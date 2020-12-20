Son dakika haberleri... Polisin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti - Son Dakika

Polisin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti

Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheliyi suçüstü yakalayan polis, hassasiyetiyle takdir topladı

DENİZLİ - Denizli'de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isteyen şüpheliyi suçüstü yakalayan polis, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Ekibin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yakalanmayacağını düşünen Muhterem A., akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı. Daha sonra güzergahı üzerinde asılı olan 2 Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştığı sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı. Yaşanan çirkin saldırı sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İnceleme yapan polis yere atılan bayrağı göğsünde taşıdı

Yerinden sökülen Atatürk büstü ve Türk bayraklarının atıldığı çöp kovası ile büstün söküldüğü noktalarda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekibinin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti. Delil niteliğindeki bayrakta inceleme yapan polis memuru, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Yerinden sökülen Atatürk büstü de polisler tarafından özenle ekip otosuna alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Muhterem A'nın 7 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemeyen şüphelinin ilk ifadesinde bir anlık öfkeye kapılması sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.